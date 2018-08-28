В Тюменской области сменился главный следователь. Михаил Богинский отправлен на новую должность

В Тюменской области сменился глава следственного управления следственного комитета России. Генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский освобожден от должности и назначен на пятилетний срок руководителем СУ СКР по Свердловской области. Соответствующий указ подписал 28 августа президент Владимир Путин. Место Богинского занял генерал-майор юстиции Александр Кубляков, возглавлявший следственное управление СК России по Тверской области.

Стоит отметить, что информация о скором уходе Богинского в соседнюю область появилась уже давно, однако в СК до последнего настаивали на том, что никакой кадровой рокировки не предвидится.

Кубляков Александр Александрович родился в городе Рассказово Тамбовской области в 1972 году. После окончания Военного университета по специальности «юриспруденция» работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре города Москвы, в 2003 году был переведен в генпрокуратуру РФ. В 2009 году Кубляков занимал должность замруководителя отдела по контролю за расследованием уголовных дел в отношении лиц особого правого статуса в СК при прокуратуре РФ, затем был назначен заместителем руководителя управления. В мае 2013 года Кубляков был назначен руководителем СУ СКР по Тверской области.

Ранее Александр Кубляков считался основным претендентом на место руководителя ГСУ СК по Москве. Его прочили на смену арестованному главе ГСУ Александру Дрыманову. А в Тюмеской области ждали, что место Михаила Богинского займет начальник следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев. Эти прогнозы не оправдались.

Александр Кубляков

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.08.18

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