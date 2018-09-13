В Свердловской области приступил к работе новый главный следователь из Тюмени

В Екатеринбурге приступил к исполнению служебных обязанностей новый руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский. Об этом сообщил РИА «Новый День» официальный представитель управления Александр Шульга.

Напомним, о кадровых перестановках в Следственном комитете стало известно в конце августа. Генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский, до этого возглавлявший СУ СК по Тюменской области, был назначен на аналогичную должность в Екатеринбург. Его предыдущее место службы в Тюмени занял генерал-майор юстиции Александр Кубляков из Твери.

О том, когда Богинский будет представлен личному составу, информация будет позже, сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь СУ СК Александр Шульга. Он пока затруднился сказать, будет ли предоставлено новому следователю, прибывшему из другого региона, служебное жилье или будет куплено ведомством – такая практика тоже есть. Отметим, что в Тюменской области Богинский работал с 2007 года. Согласно декларации о доходах за прошлый год не имел собственной недвижимости и ездил на автомобиле «Джип Вранглер». В 2016 году у него был ещё и «Фольксваген Туарег», однако в новой декларации этой машины нет.

В 20017 году он заработал 5,3 млн рублей. Это больше, чем в 2016 году, тогда сумма равнялась 3,5 млн рублей.

У супруги руководителя СКР, заместителя главы Тюмени Ирины Богинской появился компактный кросовер «Порше Макан». Стоимость новых автомобилей этой модели начинается от 3,5 млн рублей. Годовой доход жены главного следователя – 2,5 млн рублей. У неё, в отличие от супруга, есть недвижимость – квартира, участок, жилой дом.

Екатеринбург, служба информации

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