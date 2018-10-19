Мэр Тюмени Кухарук нашёл себе нового заместителя на сельхозпредприятии

Мэр Тюмени Руслан Кухарук назначил нового заместителя. В администрацию города пришла Ирина Чудова, которая оставила госслужбу в 2016 году и до настоящего времени возглавляла «Тюменскую мясную компанию» (подконтрольна властям Тюменской области). О перестановках стало известно в пятницу, 19 октября, из официального сообщения мэрии, сообщает агентство «Новый День».

«Новый заместитель будет курировать департамент экономики и стратегического развития, департамент потребительского рынка, правовой департамент администрации», – объяснили в мэрии.

Вместе с этим все эти обязанности входят в полномочия другого заместителя главы Тюмени – Ирины Богинской, которая ушла в долгорочный отпуск после того, как её мужа перевели в Свердловскую область. Михаил Богинский ранее возглавлял СКР по Тюменской области, а ныне руководит свердловским управлением следственного комитета. При это сама Богинская из мэрии не уволена. В пресс-службе администрации не отвечают на звонки и сообщения, поэтому выяснить, почему к Чудовой перешли чужие полномочия, если человек ещё не уволен, не удалось. Собеседник агентства в мэрии предположил, что Чудова заняла пост временно – на период отсутствия Богинской. Однако есть вероятность, что после долгого отпуска жена следователя в ратушу не вернётся и Чудова останется на её месте.

Согласно официальной справке, в 2000 году Ирина Чудова закончила Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». До 2009 года она работала в мэрии Тюмени, в комитете имущественных отношений. После этого перешла в департамент имущественных отношений областного правительства. Замужем, воспитывает двоих детей.

фото – официальный сайт администрации Тюмени

Тюмень, служба информации

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