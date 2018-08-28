Путин назначил в УрФО несколько высокопоставленных силовиков

Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в силовых структурах ряда регионов.

Как сообщается на сайте Кремля, часть назначений касается регионов УрФО. Например, полковник полиции Александр Постовалов назначен заместителем начальника ГУ МВД по Свердловской области – начальником полиции вместо Владимира Романюка, уволившегося в прошлом году. Постовалов раньше служил в Курганской области.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский назначен руководителем СУ СК РФ по Свердловской области. Его предыдущее место службы в СУ СКР по Тюменской области займет генерал-майор юстиции Александр Кубляков.

Генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников назначен руководителем Уральского СУ на транспорте СК РФ.

Полковник юстиции Анвар Ахмедзянов указом президента освобожден от должности руководителя СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Москва, Екатеринбург, Тюмень, ХМАО, служба информации

Москва, Екатеринбург, Тюмень, ХМАО. Другие новости 28.08.18

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