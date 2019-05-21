Гендиректор Антипинского НПЗ расскажет рабочим о сокращениях

Гендиректор АО «Антипинский НПЗ» Максим Андриасов проведет встречу с коллективом предприятия сегодня, во вторник, 21 мая. Руководитель расскажет о перспективах завода, возможно, речь пойдет о сокращениях или отправке части сотрудников в неоплачиваемые отпуска, сообщает источник «Нового дня», близкий к «Антипинскому НПЗ».

Встреча Андриасова с коллективом намечена на 16 часов. Не ней гендиректор намерен рассказать, как будет жить и работать в ближайшем будущем предприятие, которое с конца прошлого года испытывает сложности с производством из-за недостатка средств.

По словам источника, на предприятии не знают, что именно предложит руководитель. На заводе даже не знали, что АНПЗ в понедельник, 20 мая обратился с иском о собственном банкротстве в арбитражный суд Тюменской области. Не исключено, говорит собеседник агентства, что будет объявлено о предстоящих сокращениях, или часть работников отправят в неоплачиваемые отпуска. Завод не работал в полную мощность с прошлого года, и сможет выйти на максимальный объем производства, якобы, только к концу года.

АНПЗ –единственный промышленный НПЗ в УрФО. Максимальная мощность производства – 9 млн тонн нефтепродуктов в год. Всего на предприятии работает около 2000 человек, сообщается на официальном сайте завода.

В пресс-службе АО «Новый поток», в которое входит и Антипинский НПЗ, отказались комментировать ситуацию, сообщив, что заводом управляет представитель основного кредитора – «Сбербанка», и все комментарии должен давать банк. В пресс-службе «Сбербанка» «Новому дню» заявили, что банк не занимается вопросами кадровой политики и сокращения персонала, и порекомендовали обратиться в «Новый поток» или непосредственно на предприятие. В приемной гендиректора АО «Антипинский НПЗ» корреспондента «Нового дня» в категорической форме отказались соединить с руководителем. «Никаких комментариев мы не даем», – заявили в приемной.

В госинспекции труда в Тюменской области «Новому дню» заявили, что АНПЗ не обязан уведомлять их о предстоящих сокращениях штатов и порекомендовали обратиться в службу занятости региона. Руководитель инспекции Сергей Зарубин сообщил, что не припомнит, чтобы в инспекцию поступали жалобы от работников Антипинского НПЗ. Узнать в департаменте труда и занятости Тюменской области, подавал ли АНПЗ уведомление о сокращении сотрудников, не удалось, там не ответили на звонок журналистов.

Информация о банкротстве завода появилась на сайте тюменского арбитража 20 мая. Задолженность предприятия, согласно данных этого дела, составляет 346,4 млрд рублей.

Только за 2018 год к НПЗ был подали 181 иск на 1,6 млрд рублей. Значительная часть требований контрагентов завода связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда (в том числе строительного) и поставки.

У АНПЗ неоднократно возникали проблемы с оплатой поставщикам и подрядчикам. В декабре 2018 года завод приостановил работу в связи с прекращением поставок нефти из-за неоплаты. Поставки были возобновлены после того, как «Сбербанк» прокредитовал ГК «Новый поток» (владелец АНПЗ – прим. ред.) дополнительно на 23 млрд рублей.

Антипинский НПЗ был замешан в уголовном деле бывшей начальницы управления ФНС Тюменской области Тамары Зыковой. Летом 2015 года она договорилась с директором предприятия о перечислении 600 млн рублей НДС, которые завод не должен был платить.

Тюмень, служба информации

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