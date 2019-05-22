Директор банкротящегося Антипинского НПЗ обещал никого не увольнять

Представитель коллектива Антипинского НПЗ, депутат гордумы Тюмени Александр Гунбин сообщил, что на предприятии не будет сокращений. Об этом он рассказал в среду, 22 мая 2019 года, отвечая на вопрос агентства «Новый День».

По словам г-на Гунбина, ни увольнений, ни сокращений зарплат не планируется. Более того, и сейчас нет задержек по зарплатам и премиям, а некоторые выплаты даже поступают сотрудникам «с опережением». Гунбин добавил, что накануне на встрече с коллективом директор НПЗ Максим Андриасов ответил на вопрос о будущем завода. Руководитель оптимистично заявил, что вопрос восстановления работы завода – это не вопрос нескольких месяцев, а вопрос нескольких недель.

В беседе с агентством «Новый День» г-н Гунбин не захотел комментировать вопрос продажи предприятия, который сегодня обсуждается во многих СМИ, в том числе и федеральных. Агентство РБК написало, что мощности могут продать структурам бизнесмена Михаила Гуцериева.

Как сообщало издание ранее, Антипинский НПЗ подал иск о банкротстве в тюменский арбитраж. Долги предприятия составляют 346 млрд рублей. У завода уже были проблемы с производством – он останавливал работу.

Тюмень, служба информации

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