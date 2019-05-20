Антипинский НПЗ требует признать его банкротом

Антипинский НПЗ обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники на предприятии и в областном арбитражном суде.

По данным издания, в субботу, 18 мая АНПЗ направил в арбитражный суд заявление о признании его несостоятельным. Причина – неспособность предприятия платить по долгам, в том числе текущим кредитам. Так, в конце апреля завод продал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 1020 тонн солярки, но поставить в срок покупателям товар на 730 тысяч долларов не смог.

В Арбитражном суде Тюменской области «Новому Дню» заявили, что такое заявление не поступало. На сайте суда также отсутствует информация о заявлении АНПЗ. В пресс-службе АО «Новый поток», до недавнего времени реализовавшего проект АНПЗ, отказались от комментариев, заявив, что управление предприятием находится в руках «Сбербанка» (крупнейший кредитор АНПЗ – прим. ред.). Получить комментарий в пресс-службе «Сбербанка» не удалось, там не ответили на звонок корреспондента «Нового Дня».

Напомним, сообщение о том, что АО «Антипинский НПЗ» намерено обратиться в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, появилось 29 апреля на сайте единого федеральном реестра юридически значимых действий.

Антипинский НПЗ является крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом России. Согласно данным сервиса www.kartoteka.ru, задолженность предприятия превышает 70% его активов. Уставный капитал АО «Антипинский НПЗ» составляет 1,7 млрд рублей.

Только за 2018 год к НПЗ был подан в арбитражный суд 181 иск на 1,6 млрд рублей. Значительная часть требований контрагентов завода связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда (в том числе строительного) и поставки.

Как уже сообщал «Новый День», у АНПЗ неоднократно возникали проблемы с оплатой поставщикам и подрядчикам. В декабре 2018года завод приостановил работу в связи с прекращением поставок нефти из-за неоплаты. Поставки были возобновлены после того, как Сбербанк прокредитовал ГК «Новый поток» (владелец АНПЗ – прим. ред.) дополнительно на 23 млрд рублей.

Всего АНПЗ получил в 2015-2017 годах кредитов и займов более, чем на 200 млрд рублей. 2017 год АНПЗ закончил с выручкой 186 млрд рублей и чистой прибылью 26 млн рублей.

Также Антипинский НПЗ оказался замешан в уголовном деле бывшей начальницы УФНС России по Тюменской области Тамары Зыковой. Она договорилась с директором предприятия о перечислении 600 миллионов рублей НДС, которые завод не должен был платить. Толкнула Зыкову на преступление, как она сама заявила в суде, недостаточная собираемость налога в регионе во втором квартале 2015 года.

Тюмень, служба информации

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