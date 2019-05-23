Сбербанк купил Антипинский НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на кипрский реестр компаний. До середины мая Vikay на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников, у Сбербанка была лишь «золотая» акция.

17 мая все обыкновенные акции компании перешли в собственность SBPR Cyprus SPV, 100% которой принадлежит российской «дочке» Сбербанка «СБК Премьер», – пишет издание. Остальные 20% Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина.

Через три дня после смены собственника, 20 мая, Антипинский НПЗ подал иск о своем банкротстве, говорится в карточке дела на сайте арбитражного суда Тюменской области. Антипинский НПЗ – крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году. Мазуров создавал этот бизнес на кредиты, и сейчас его группа «Новый поток» (помимо Антипинского НПЗ управляла еще двумя заводами – Афипским и Марийским) должна основному кредитору, Сбербанку, $2,9 млрд.

В прошлом году Мазуров и его партнеры не смогли найти средства на закупку нефти для Антипинского завода, и в обмен на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил «золотую» акцию завода и сменил менеджмент. Также Сбербанк начал поиски покупателя на актив. Главным претендентом, по данным РБК, сейчас является азербайджанская госкомпания Socar. Заводом также интересуется совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев, знакомый главы Сбербанка Германа Грефа.

Еще один претендент – малоизвестная петербургская компания «Сибнефтегазпереработка», созданная в феврале 2019 года, среди учредителей которой партнер Калашникова Анатолий Щуровский. Гендиректор компании Илья Гилев направил письмо Грефу с предложением выкупить Антипинский НПЗ и принадлежащие заводу нефтегазовые месторождения в Оренбургской области (запасы оцениваются более чем в 40 млн т), а также погасить все кредиты перед банком в течение трех лет. НПЗ он оценил в $150-200 млн без учета долга.

Интерес к активу проявляет и ЛУКОЙЛ, но компания может рассмотреть возможность покупки актива только после процедуры банкротства и очистки от долга, говорил вице-президент ЛУКОЙЛа Рустем Гималетдинов. Решение о продаже новому собственнику может быть принято в течение месяца, сказал один из собеседников РБК.

В четверг, 23 мая, стало известно, что один из кредиторов Антипинского НПЗ – Абсолют банк – сообщил о намерении подать в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве завода.

Тюмень, служба информации

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