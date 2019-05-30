Азербайджанская Socar рассчитывает на покупку Антипинского НПЗ

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания Socar ведет переговоры о покупке Антипинского НПЗ в Тюменской области, заявил вице-президент Socar Эльшад Насиров. «Socar продолжает переговоры по приобретению акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода», – цитирует Насирова агентство Trend.

Как писал «Новый День», сегодня, 30 мая, во время отчета перед тюменской областной думой губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что Антипинский НПЗ планирует восстановить переработку нефти до 1 июля. Он также отметил, что банкротство не означает, что завод перестанет существовать. По словам губернатора, он говорил с топ-менеджерами предприятия (гендиректором является представитель главного кредитора – «Сбербанка» – Максим Андриасов). Руководство заявило о планах по восстановлению переработки до 1 июля текущего года.

Александр Моор добавил, что причиной проблем завода может быть то, что независимому НПЗ сейчас сложнее выживать, чем предприятию, встроенному в систему вертикально-ориентированных компаний. По словам Моора, к АНПЗ уже есть интерес от различных инвесторов.

Напомним, Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ. 17 мая все обыкновенные акции компании перешли в собственность SBPR Cyprus SPV, 100% которой принадлежит российской «дочке» Сбербанка «СБК Премьер». Остальные 20% Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента России Владимира Путина. 20 мая, Антипинский НПЗ подал иск о своем банкротстве.

Представитель коллектива Антипинского НПЗ, депутат гордумы Тюмени Александр Гунбин сообщил 22 мая, что на предприятии не будет сокращений, а зарплаты и премии выплачиваются вовремя и даже с опережением.

Установленная мощность переработки Антипинский НПЗ превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и нефтепродуктопроводу. Качество бензина и дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 30.05.19

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