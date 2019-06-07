Глава Сбербанка рассказал, когда вновь заработает Антипинский НПЗ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Антипинский НПЗ восстановит нормальную работу в конце июня 2019 года. При этом завод проходит процедуру банкротства, но Сбербанк «привлек крупного индустриального партнера» для предприятия, сообщает ТАСС.

О времени возобновления нормальной работы АНПЗ Греф заявил журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума. «Постараемся, чтобы в конце июня завод начал работать», – сказал Греф.

Ранее 80% акций АНПЗ было приобретено компанией «Сокар Энергоресурс», совместным предприятием Сбербанка и азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR. Сам Антипинский НПЗ в мае 2019 года подал иск о признании себя банкротом.

Источники «Нового Дня» сообщали, что предприятие сможет вновь выйти на полный объем выпуска нефтепродуктов только к концу года. Представитель коллектива предприятия, депутат городской думы Тюмени Александр Гунбин 22 мая заявил «Новому Дню», что вопрос восстановления производства на АНПЗ – дело нескольких недель. Заявление о судьбе завода делал также губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего доклада.

Тюмень, служба информации

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