Банкротство Антипинского НПЗ отложено

Рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ перенесено на июль. Об отложении судебного заседания ходатайствовала компания «Трансойл», которая также пожелала участвовать в процессе в качестве третьего лица.

Разбирательство по делу о банкротстве Антипинского НПЗ должно было начаться в среду, 19 июня 2019 года, в арбитражном суде Тюменской области. Новая дата начала процесса назначена на 18 июля.

Заявление о признании банкротом подал сам завод. Сумма долгов предприятия – порядка 346 млрд рублей, основным кредитором является «Сбербанк». Кроме того, иски о банкротстве к АНПЗ подали «СБК», «Абсолют банк», «Московский кредитный банк». Дату их рассмотрения назначат после рассмотрения дела о банкротстве, инициированного самим АНПЗ.

Ранее 80% акций АНПЗ было приобретено компанией «Сокар Энергоресурс» – совместным предприятием Сбербанка и азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR. На предприятии длительное время возникали проблемы с производством топлива в связи с недопоставками. Источники «Нового Дня» сообщали, что предприятие сможет вновь выйти на полный объем выпуска нефтепродуктов только к концу года. Представитель коллектива предприятия, депутат городской думы Тюмени Александр Гунбин 22 мая заявил «Новому Дню», что вопрос восстановления производства на АНПЗ – дело нескольких недель.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума, что Антипинский НПЗ восстановит нормальную работу в конце июня 2019 года.

Заявление о судьбе завода делал также губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего доклада тюменской областной думе. Он также заверил депутатов, что завод восстановит работу до 1 июля.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.06.19

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