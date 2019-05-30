Губернатор Моор высказался о судьбе банкротящегося Антипинского завода

Руководство Антипинского НПЗ планирует восстановить переработку нефти до 1 июля. Об этом во время своего отчета перед тюменской областной думой заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В четверг, 30 мая 2019 года, губернатор отчитывался перед депутатами о результатах работы правительства за 2018 год. Депутат от КПРФ Юрий Юхневич спросил, как отразится на экономической и инвестиционной ситуации в Тюменской области банкротство АНПЗ, о котором недавно заявило руководство завода.

Александр Моор заявил, что банкротство не означает, что завод перестанет существовать. По словам губернатора, он говорил с топ-менеджерами предприятия (гендиректором является представитель главного кредитора – «Сбербанка» – Максим Андриасов). Руководство заявило о планах по восстановлению переработки до 1 июля текущего года.

Александр Моор добавил, что причиной проблем завода может быть то, что независимому НПЗ сейчас сложнее выживать, чем предприятию, встроенному в систему вертикально-ориентированных компаний. По словам Моора, к АНПЗ уже есть интерес от различных инвесторов. Конкретных желающих приобрести НПЗ губернатор называть не стал.

Также Александр Моор не стал комментировать слова депутата Юхневича о том, что завод обанкротился, хотя на протяжении длительного периода Тюменская область предоставляла ему многомиллиардные налоговые льготы.

Как писал «Новый День», Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ. 17 мая все обыкновенные акции компании перешли в собственность SBPR Cyprus SPV, 100% которой принадлежит российской «дочке» Сбербанка «СБК Премьер». Остальные 20% Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина. Через три дня после смены собственника, 20 мая, Антипинский НПЗ подал иск о своем банкротстве.

Представитель коллектива Антипинского НПЗ, депутат гордумы Тюмени Александр Гунбин сообщил 22 мая, что на предприятии не будет сокращений, а зарплаты и премии выплачиваются вовремя и даже с опережением.

Тюмень, служба информации

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