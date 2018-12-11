В Тюмени встал Антипинский НПЗ

В Тюменской области приостановлена работа Антипинского НПЗ (входит в ГК «Новый поток»), поставки нефти на предприятие прекращены с 5 декабря. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. Источники «Ведомостей» подтверждают, что из-за отсутствия средств завод не может купить сырье, соответственно его переработка не осуществляется.

«Если предприятие на горячей циркуляции, это значит, что конечной продукции для продажи оно не производит», – объясняет бывший директор по нефтепереработке крупной нефтяной компании. По его словам, нефть поступает на переработку, а получившиеся нефтепродукты остаются циркулировать в системе. На такую работу НПЗ переводятся незадолго до остановки на ремонт или сразу после для проверки оборудования. В таком состоянии предприятие может работать долго, нефть оно не расходует, но платит за электроэнергию, газ, зарплату сотрудникам.

Представитель «Нового потока» в беседе с РБК заявил, что в настоящее время продолжается процесс оформления аккредитивов Антипинскому НПЗ от ПАО «Сбербанк России». Поставки нефти по трубопроводу на завод возобновятся в ближайшее время, добавил он.

Антипинский НПЗ открылся в 2006 году в промышленной зоне Тюмени. Это крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод России. В последнее время АНПЗ испытывает серьезные финансовые проблемы, у него большие долги перед поставщиками и подрядчиками. На предприятии уже случались забастовки.

Тюмень, служба информации

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