После видео «забастовки» тюменских рабочих наказали их работодателя

Подрядчик Антипинского НПЗ – компания «СК Техинжстрой» оштрафована на 50 тыс. рублей за задержки зарплаты рабочим. Таковы итоги прокурорской проверки, которую надзорный орган провел после забастовки рабочих в Антипино. Как выяснилось, зарплата напредприятии за вторую половину апреля, май, первую половину июня была выдана с нарушением установленных сроков.

В начале июля 2018 года прокуратура возбудила административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, а 10 августа по результатам его рассмотрения гострудинспекция оштрафовала строительную компанию. «Кроме того, прокуратура внесла в адрес гендиректора «Техинжстрой» представление об устранении нарушений закона и наказании виновных. Согласно полученной информации задолженности по оплате труда по состоянию на 27 июля 2018 года перед работниками нет», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, в середине апреля 2018 года стало известно о прошедшей на площадке Антипинского НПЗ забастовке. В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована толпа рабочих, и комментарии о причинах происходящего. «Муж звонил, сказал сварщики бастуют… У них задержки в зарплате на две недели, – написала в группе «ЧС Тюмень» Наталья Андреева. – Жаловаться в ТИ и прокуратуру не бежим – трудовой договор заключают срочный, на три месяца. Если жаловаться будешь, не продлят». В «СК Техинжстрой», утверждали, что никаких задержек заработной платы нет и обещали наказать «гаденыша», который сделал видео.

Тюмень, служба информации

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