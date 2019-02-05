российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 февраля 2019, 14:00 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Прокуратура заставила скандального подрядчика АНПЗ расплатиться с рабочими

Фото Pixabay

Скандальный подрядчик Антипинского НПЗ – московская компания «Техинжстрой» выдала зарплату своим работникам. Это произошло после только после прокурорской проверки, подтвердила, что организация задолжала за декабрь сотрудникам более 7,8 млн рублей.

Надзорный орган возбудил в отношении строительной компании административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, в адрес генерального директора было внесено представление.

Напомним, последний раз невыплата зарплаты в «Техинжстрое» привела к забастовке рабочих перед новогодними праздниками. Ранее прокуратура округа неоднократно проводила проверки в отношении компании по фактам задержки денег.

Так, в апреле 2018 года возбуждалось административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты). По результатам его рассмотрения Госинспекция труда в Тюменской области объявила компании предупреждение.

Однако уже в июле было возбуждено второе дело, в августе «Техинжстрой» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Меры оказались неэффективными, задержки зарплаты появились вновь.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.02.19

Следственный комитет ответил на вопрос о деле экс-главы ГИБДД Тюменской области. / УрФУ поборется за создание научно-образовательного центра мирового уровня с Тюменью. / Тюменец пожаловался в ФАС на завышенный «мусорный» тариф. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Новая забастовка на Антипинском НПЗ: рабочие остались без денег перед Новым годом

После новогодней забастовки в отношении подрядчика АНПЗ возбуждено третье дело

После видео «забастовки» тюменских рабочих наказали их работодателя

Итоги «забастовки» на Антипинском НПЗ: подрядчик завода стал фигурантом дела

«Гаденыш все фиксировал». Снявшего видео забастовки рабочих в Антипино ждет выговор

В рубриках

Тюмень, Урал, Россия,

Новости партнеров