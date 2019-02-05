Прокуратура заставила скандального подрядчика АНПЗ расплатиться с рабочими

Скандальный подрядчик Антипинского НПЗ – московская компания «Техинжстрой» выдала зарплату своим работникам. Это произошло после только после прокурорской проверки, подтвердила, что организация задолжала за декабрь сотрудникам более 7,8 млн рублей.

Надзорный орган возбудил в отношении строительной компании административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, в адрес генерального директора было внесено представление.

Напомним, последний раз невыплата зарплаты в «Техинжстрое» привела к забастовке рабочих перед новогодними праздниками. Ранее прокуратура округа неоднократно проводила проверки в отношении компании по фактам задержки денег.

Так, в апреле 2018 года возбуждалось административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты). По результатам его рассмотрения Госинспекция труда в Тюменской области объявила компании предупреждение.

Однако уже в июле было возбуждено второе дело, в августе «Техинжстрой» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Меры оказались неэффективными, задержки зарплаты появились вновь.

Тюмень, служба информации

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