После новогодней забастовки в отношении подрядчика АНПЗ возбуждено третье дело

Прокуратура Тюменской области возбудила третье административное дело в отношении скандально известного подрядчика Антипинского НПЗ – московской компании «Техинжстрой». Предприятие не рассчитывалось со своими сотрудниками, что привело к забастовке рабочих перед новогодними праздниками.

«Возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). В ходе проверки установлено, что организация систематически нарушает сроки выплаты заработной платы», – сообщили в надзорном ведомстве.

Зарплата за ноябрь должна была быть выплачена работникам 14 декабря, между тем, по информации компании, люди получили ее только 15 января 2019 года. Заработная плата за декабрь 2018 года в общей сумме более 7,8 млн рублей не выплачена до сих пор.

Напомним, ранее прокуратура округа неоднократно проводила проверки в отношении «Техинжстроя» по фактам задержки заработной платы.

Так, в апреле 2018 года возбуждалось административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты). По результатам его рассмотрения Госинспекция труда в Тюменской области объявила компании предупреждение.

Однако уже в июле было возбуждено второе дело, в августе «Техинжстрой» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Меры оказались неэффективными, задержки зарплаты появились вновь.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.01.19

Губернатор Моор наградил тюменскую бабушку за мужество. / В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли труп. / Тюменский чиновник упал на самолете в озеро из-за облаков в воде. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»