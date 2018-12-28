Новая забастовка на Антипинском НПЗ: рабочие остались без денег перед Новым годом

Сотрудники скандально известного подрядчика Антипинского НПЗ – компании «Техинжстрой» объявили забастовку. Люди прекратили работу в пятницу, 28 декабря, и пришли к офису работодателя требовать, чтобы им выплатили заработную плату с октября текущего года.

Рабочие утверждают, что каждому из них задолжали от 100 до 150 тысяч рублей. Десять человек были уволены, остальным 30 (электромонтажники, сварщики) не платят зарплату. У некоторых, признаются строители, нет даже денег на дорогу домой – они живут в других городах, – передает с места событий 72.ру. Руководство компании попросило рабочих разойтись, обещая собрать сегодня собрание в 15:00.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени уже начала проверку распространенной в СМИ информации о задержке зарплаты в ООО «СК Техинжстрой». «При наличии оснований будет принят весь комплекс необходимых мер прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

Проблемы в компании начались еще в апреле 2018 года. Тогда в соцсетях появилось видео бастующих сотрудников. «Муж звонил, сказал сварщики бастуют… У них задержки в зарплате на две недели, – написала в группе «ЧС Тюмень» Наталья Андреева. – Жаловаться в ТИ и прокуратуру не бежим – трудовой договор заключают срочный, на три месяца. Если жаловаться будешь, не продлят».

В «СК Техинжстрой» утверждали, что никаких задержек заработной платы нет и обещали наказать «гаденыша», который сделал видео. Однако летом гострудинспекция оштрафовала строительную компанию на 50 тыс. рублей, а прокуратура внесла в адрес гендиректора «Техинжстрой» представление об устранении нарушений закона и наказании виновных. Как выяснилось, зарплата на предприятии выдавалась с нарушением установленных сроков.

Тюмень, служба информации

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