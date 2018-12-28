Переписка в соцсетях закончилась стрельбой в торговом центре Югры

Житель Нижневартовска устроил стрельбу в одном из торговых центров города. Мужчина выстрелил в знакомого, который написал его жене в одной из социальных сетей. Сообщение якобы содержало некую информацию, порочащую честь мужа.

В результате переписки мужчины решили выяснить отношения и назначили встречу в торговом центре. Разговор перерос в словесный конфликт, затем обиженный муж достал аэрозольный пистолет ПА-2 и выстрелил в лицо оппоненту. Мужчина 1983 года рождения получил химический и термический ожог глаз.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 28.12.18

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