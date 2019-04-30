Антипинский НПЗ объявит о банкротстве

АО «Антипинский НПЗ» намерено обратиться в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Официальное уведомление об этом появилось 29 апреля на сайте в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности.

В тексте сообщения говорится, что АО «Антипинский НПЗ» в лице генерального директора Максима Андриясова намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов, выплатить выходные пособия или зарплату работникам и уплатить обязательные платежи (п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). В пятницу, 26 апреля на том же ресурсе было размещено объявление о наличии у АНПЗ признаков банкроства.

Согласно данным сервиса www.kartoteka.ru, задолженность предприятия превышает 70% его активов. Уставный капитал АО «Антипинский НПЗ» составляет 1,7 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», у АНПЗ неоднократно возникали проблемы с оплатой поставщикам и подрядчикам. Предприятие испытывало серьезные финансовые трудности. В декабре 2018года завод приостановил работу в связи с прекращением поставок нефти из-за неоплаты. Поставки были возобновлены после того, как Сбербанк прокредитовал ГК «Новый поток» (владельца АНПЗ – прим. ред.) на дополнительные 23 млрд рублей.

Только за 2018 год к НПЗ был подан в арбитражный суд 181 иск на 1,6 млрд рублей. Значительная часть требований контрагентов завода связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда (в том числе строительного) и поставки.

Всего АНПЗ получил в 2015-2017 годах кредитов и займов более, чем на 200 млрд рублей. 2017 год АНПЗ закончил с выручкой 186 млрд рублей и чистой прибылью 26 млн рублей.

По словам источника «Нового Дня», возможное банкротство предприятия может быть связано с желанием очистить компанию от накопившегося груза долгов.

Напомним, АНПЗ – единственный в России частный нефтеперерабатывающий завод, построенный с нуля, без использования оставшихся со времен СССР производственных мощностей. В 2018 году на предприятии запустили производство бензина по стандарту «Евро 5».

Тюмень, Михаил Калянов

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