Поставки нефти на Антипинский НПЗ возобновились

В Тюмени 14 декабря после того как Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ (входит в ГК «Новый поток») завод возобновил работу. Как пишут «Ведомости», утром в пятницу представитель «Транснефти» отметил, что отгрузки нефти на АНПЗ начались еще в четверг в 11.25, после оформления маршрутных поручений.

Банк одобрил максимальный кредит на пополнение оборотного капитала New Stream – 23 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» два собеседника, знакомые с топ-менеджерами New Stream.

В Тюмени готовились к транспортному коллапсу из-за остановки завода. Контрагенты предприятия (в том числе коммунальщики) жаловались на полное отсутствие дизтоплива на заправках «Нового потока».

Напомним, поставки нефти на завод были прекращены с 5 декабря. Предприятие испытывает серьезные финансовые трудности. По данным из открытых источников, о своем намерении подать иски о банкротстве Антипинского НПЗ сообщили несколько компаний. Последним из них было АО «Завком», сообщившее о своем намерении 5 декабря. Только за последний год к НПЗ был подан в арбитражный суд 181 иск на 1,6 млрд рублей. Значительная часть требований контрагентов завода связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда (в том числе строительного) и поставки.

Активы завода находятся в залоге у «Сбербанка» (20 залогов, вплоть до подметально-уборочных машин). Всего АНПЗ получил в 2015-2017 годах кредитов и займов более, чем на 200 млрд рублей. 2017 год АНПЗ закончил с выручкой 186 млрд рублей и чистой прибылью 26 млн рублей. Баланс предприятия составил более 178 млрд рублей.

По словам источника, близкого к мэрии Тюмени, возможное банкротство предприятия может быть связано с желанием очистить компанию от накопившегося груза долгов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.12.18

В центре Тюмени сгорел ресторан в старинном особняке. / Ямал может поссориться с Тюменью из-за аэропорта Рощино. / В Тюмени вынесли приговор скрывавшемуся 10 лет педофилу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»