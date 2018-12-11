Тюмени грозит транспортный коллапс из-за остановки Антипинского НПЗ. Об этом заявил на своей странице в «Фейсбуке» депутат городской думы, директор крупного муниципального дорожного предприятия «Трасса» Мурат Тулебаев.

«Второй день контрагенты Антипинского НПЗ не могут заправиться дизтопливом на заправках «Новый поток», – написал Тулебаев. – А это десятки и, может быть, сотни организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность Тюмени, компании, содержащие имущественные комплексы города. Если сегодня или завтра выпадет снег в городе, будет транспортный коллапс. И это наши хваленые инвесторы и крупные налогоплательщики. Наверное, пора вмешиваться органам власти в данную ситуацию».

По данным Тулебаева, перебои начались неделю назад, сегодня дизельного топлива уже нет совсем. При этом к «Новому потоку» привязано больше количество предприятий, в том числе поставщики продуктов питания, а также муниципальное АО «Трасса», в котором депутат работает генеральным директором.

«Целый день люди ищут, где заправиться. У нас же все легально, по контрактам, мы не можем просто за кэш заправиться, – говорит Мурат Тулебаев. – Сейчас ищем новых поставщиков, чтобы дожить до конца года, а также обеспечить себя ГСМ на 2019 год. Запаса топлива нет совсем. Все, край. Изыскиваем возможность с другими поставщиками договориться хотя бы на сутки-двое вперед».

Как выяснилось, «Трасса» перешла на работу с «Новым потоком» в последние два месяца 2018 года, когда закончился лимит заключенного ранее контракта с «Газпромнефтью». По словам Тулебаева, «Газпромнефть» ужесточила условия работы с покупателями, требуя предоплаты и отпуская дизтопливо по цене автозаправок. «Новый поток» соглашался работать с отсрочкой платежа, и «Трасса» стала покупать солярку с Антипинского НПЗ по недельным контрактам.

Напомним, ранее об остановке Антипинского НПЗ сообщило агентство «Рейтерс» со ссылкой на свои источники. Поставки нефти на завод прекращены с 5 декабря. Предприятие испытывает серьезные финансовые трудности.

По данным из открытых источников, о своем намерении подать иски о банкротстве Антипинского НПЗ сообщили несколько компаний. Последним из них было АО «Завком», сообщившее о своем намерении 5 декабря. Только за последний год к НПЗ был подан в арбитражный суд 181 иск на 1,6 млрд рублей. Значительная часть требований контрагентов завода связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда (в том числе строительного) и поставки.

Активы завода находятся в залоге у «Сбербанка» (20 залогов, вплоть до подметально-уборочных машин). Всего АНПЗ получил в 2015-2017 годах кредитов и займов более, чем на 200 млрд рублей. 2017 год АНПЗ закончил с выручкой 186 млрд рублей и чистой прибылью 26 млн рублей. Баланс предприятия составил более 178 млрд рублей.

По словам источника, близкого к мэрии Тюмени, возможное банкротство предприятия может быть связано с желанием очистить компанию от накопившегося груза долгов. «Подрядчики и другие мелкие кредиторы останутся ни с чем, а основной кредитор получит предприятие без долгов», – говорит источник. По мнению собеседника агентства, проблемы предприятия могли возникнуть из-за некоторых решений топ-менеджмента. Так, по его словам, завод начал строить жилье для своих сотрудников еще до того, как полностью был введен в строй.

«Нам говорят, что до четверга поставки возобновятся, но мне кажется, это оптимистичный вариант, – сомневается Мурат Тулебаев. – Если этого не случится, то обратимся в суд в связи с неисполнением договорных обязательств. Как депутат я, если ничего не изменится в ближайшие два дня, буду обращаться в правоохранительные органы и органы государственной власти».

Справка: АО «Трасса» – муниципальное предприятие, выполняющее работы по содержанию и ремонту дорог, содержанию кладбищ, уборке снега, а также услуги по ассенизации. 10 декабря «Трасса» объявила о проведении упрощенной закупки на право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для нужд предприятия.

Тюмень, служба информации

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