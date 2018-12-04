В России изменится вкус пива: производителям позволят добавлять больше сахара и меньше солода

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разработал новый технический регламент безопасности алкогольной продукции. В частности, при изготовлении пива производителям разрешать уменьшить долю солода и увеличить долю сахаросодержащих продуктов. По словам экспертов, послабления позволят пивоварам существенно сэкономить, а вкус и качество конечного продукта изменятся.

Проект был одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), высока вероятность того, что регламент будет принят советом комиссии 5 декабря, пишет газета «Ведомости». Новые нормы будут действовать во всех странах ЕАЭС, в том числе в Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Армении и России.

Согласно российскому законодательству дозволительно заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода. Новый техрегламент поднимает этот уровень до 50%. Также допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%.

По словам участников алкогольного рынка, изменение технического регламента ЕАЭС на руку транснациональным пивоваренным компаниям – они могут добиться существенной экономии на производстве. Некоторые сорта пива уже сейчас выпускаются с подобными допущениями, однако в России они называются пивными напитками.

С новыми правилами пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов пива. В то же время розничная цена пенного напитка не изменится, уверяют эксперты, чего не скажешь о вкусе.

В свою очередь Минфин, отвечающий за разработку нового регламента со стороны России, направил замечания к документу. В министерстве не уточнили, в чем именно заключаются претензии, но отметили, что Минфин РФ понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это.

Ранее претензии к качеству пива предъявляло Роскачество. Специалисты проанализировали рынок и выяснили, что 5 из 40 брендов имели пониженную концентрацию общего азота, что может говорить о пониженном содержании или низком качестве солода. Впрочем, в ГОСТе для пивоваров нет четких ограничений по количеству азота, так что этот показатель не может быть мерилом качественного пива.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.18

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