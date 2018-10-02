Предприниматели предложили Минфину ввести минимальную цену на пиво

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» поддержала идею введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента организации Александра Калинина первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

В «Опоре России» считают, что МРЦ на пиво и пивные напитки следует установить на уровне не менее 75 рублей за литр. Отмечается, что при определении МРЦ пива учитывались стоимость сырья, производственные и логистические издержки, затраты на хранение и транспортировку.

В организации полагают, что минимальная цена снизит риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, безакцизной пивной продукции, «серого» импорта. МРЦ положительно отразится на культуре потребления и качестве продукции, доходах пивоваров, развитии малого и среднего бизнеса, уверен Калинин.

Отметим, что на сегодняшний день в России действуют МРЦ на водку, бренди и игристые вина. По данным издания, пивной – самый большой рынок из алкогольных в России. На него приходится до 80% оборота.

Стоит отметить, что в начале сентября о необходимости введения МРЦ на пиво заявили в Росалкогольрегулировании. Глава ведомства Игорь Алешин рассказал, что с такой просьбой к нему обратились участники пивоваренного рынка. «Мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», – заявил Алешин.

Кроме того он считает необходимым ввести обязательную маркировку всей пивоваренной продукции. При этом Алешин подчеркнул, что эта инициатива должна быть воплощена таким образом, чтобы не вызвать перебоев с производством и поставками пива, а также не оказать негативного влияния на участников рынка.

Стоит также отметить, что в конце августа «Роскачество» выступило с предложением изменить государственный стандарт, по которому изготавливают пиво. По мнению экспертов, таким образом удастся разделить качественное пиво и пивные напитки. В свою очередь производители считают, что предложенная методика определения хорошего пива говорит о том, что «Роскачество» ничего не смыслит в пивоварении.

Ранее состоялось масштабное исследование рынка, в ходе которого выявлены несоответствия при производстве. Эксперты проверили 40 наиболее популярных марок светлого фильтрованного пива.

«Роскачество» предлагает считать напиток классическим пивом в зависимости от содержания в нем солода. Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» часть пивоваренного солода в пиве может заменяться зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами. Но пивом может считаться только напиток, в котором содержится не менее 80% солода.

Представители отрасли уже озвучивали свое недовольство методикой идентификации пива, которой «Роскачество» предлагает дополнить ГОСТ. В Союзе российских пивоваров заявили, что «материалы исследования были подготовлены «с грубыми нарушениями и фактически вводят потребителей в заблуждение». Серьезные ошибки в исследовании – результат отсутствия у «Роскачества» «профессиональных знаний и опыта в пивоварении», отмечали пивовары.

Игроки пивного рынка надеются, что инициатива не найдет поддержки у властей. Однако в Министерстве промышленности и торговли заявили, что «предложения будут рассмотрены правительством и с высокой долей вероятности поддержаны».

Москва, Иван Гридин

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