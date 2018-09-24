Голикова анонсировала возможное повышение возраста продажи алкоголя

В России могут быть утверждены дополнительные ограничения для снижения объемов потребления табачной и алкогольной продукции. В качестве одной из них предлагается повысить возраст покупателей алкогольной продукции до 20 лет. Такое заявление сделала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

По ее словам, в рамках национального проекта «Демография» существует специальный федеральный проект, связанный со здоровым образом жизни. Он объединяет меры по ограничению или отказу от употребления алкоголя и табака и меры по формированию здоровых пищевых привычек, популяризации занятий физической культурой, спортом. «Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», – заявила Голикова.

«Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», – приводит РИА «Новости» слова вице-премьера.

Голикова рассказала со ссылкой на 15-летнее исследование, которое проводилось в Томске, Барнауле и Бийске. Ученые выяснили, что риск смерти у употребляющего три бутылки водки в неделю гражданина 35 – 54 лет на 19% выше, чем у не пьющего. Если же гражданину от 55 до 74 лет, а выпивает он все те же 1,5 литра водки в неделю, риск смерти у него возрастает на 28%.

Вице-премьер напомнила, что Минздрав уже создал программу по формированию здорового образа жизни. «Они ее, надеюсь, с 1 января 2019 года запустят более массово. Сейчас в этом направлении активно работают волонтеры-медики, распространяя соответствующую информацию среди населения. Но то, что придется принимать дополнительные меры это очевидно, которые будут иметь большее влияние на мотивацию к здоровому образу жизни», – сказала Голикова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.18

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