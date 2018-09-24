В России хотят повысить возраст продажи сигарет

Правительство РФ рассматривает возможность повышения возраста, с которого граждане смогут покупать табачные изделия. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вредные привычки приводят к сокращению продолжительности жизни россиян, отметила замглавы кабмина. Голикова напомнила, что многие страны уже ввели ограничение на продажу сигарет с 19 до 20-21 года, передает ТАСС. Минздрав вынесет на обсуждение несколько вариантов законопроекта в феврале 2019 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за болезней, связанных употреблением табака на планете умирает около 6 млн человек. По прогнозам специалистов, к 2030 году эта цифра превысит 8 млн человек.

Ранее Голикова анонсировала возможное повышение возраста продажи алкоголя до 20 лет. В рамках национального проекта «Демография» существует специальный федеральный проект, связанный со здоровым образом жизни. Он объединяет меры по ограничению или отказу от употребления алкоголя и табака и меры по формированию здоровых пищевых привычек, популяризации занятий физической культурой, спортом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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