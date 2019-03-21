В России алкоголь покрепче начнут продавать с 21 года

Минздрав РФ завершил работу над законопроектом об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из него следует, что продавец, если он сомневается в возрасте покупателя, имеет право потребовать документ, позволяющий установить дату его рождения.

Как писал «Новый День», о начале работы над законопроектом стало известно в декабре прошлого года. Министерство считает необходимым наложить запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5% лицам, не достигшим 21 года, начиная с января 2020 года. На сегодняшний день полностью запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

Отметим, что данная инициатива нашла поддержку в Общественной палате. По словам члена ОП, руководителя движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, предлагаемая Минздравом мера – шаг в правильном и нужном направлении. По данным ВЦИОМ, идею об увеличении возраста продажи алкоголя поддерживают 78% россиян.

Москва, Иван Гридин

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