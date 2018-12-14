Минздрав готовит закон о повышении возраста покупки алкоголя

Минздрав РФ начал подготовку законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя в России до 21 года. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирают около 3,3 млн человек, что составляет 5,3% случаев от общего числа смертей. При этом примерно 13,5% случаев смерти среди людей в возрасте 20-39 лет связаны с употреблением алкоголя.

«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь – это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года», – отметила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По данным многочисленных международных исследований, предлагаемая мера считается эффективной. Данные социологических исследований показывают серьезную общественную поддержку таких мер. Так, согласно данным ВЦИОМ, в 2018 году повышение возраста продажи алкогольной продукции поддержало 78% опрошенных россиян.

В конце сентября о необходимости повышения возраста покупки алкоголя заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, в рамках национального проекта «Демография» существует специальный федеральный проект, связанный со здоровым образом жизни. Он объединяет меры по ограничению или отказу от употребления алкоголя и табака и меры по формированию здоровых пищевых привычек, популяризации занятий физической культурой, спортом.

«Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», – сказала Голикова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.18

Правительство Свердловской области потратит 1,3 миллиона рублей на картины известных художников. / Закрыто: Россия рискует оказаться под «железным занавесом». / В Екатеринбурге из-за сильного тумана задержано 15 рейсов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»