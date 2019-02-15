Минздрав завершил работу над законом о повышении возраста продажи алкоголя

Подготовка законопроекта об увеличении возраста продажи алкоголя на территории России до 21 года завершена. Документ готов к внесению в правительство, однако требует согласовать с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы готовы внести, у нас все готово, нам только нужно переговорить с ФОИВ», – сказала Скворцова. Она также рассказала о том, когда в России перестанут пить, указав на веские причины. «Как бы мы ни ограничивали и какие бы мы рестрикции не вводили, перестанут пить тогда, когда уйдёт в этом потребность: когда будет интересная работа, интересный досуг, оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности за своё здоровье», – рассказала Вероника Скворцова в интервью каналу НТВ в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Как писал «Новый День», подготовкой законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя в России Минздрав занялся минувшей осенью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирают около 3,3 млн человек, что составляет 5,3% случаев от общего числа смертей. При этом примерно 13,5% случаев смерти среди людей в возрасте 20-39 лет связаны с употреблением алкоголя.

«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь – это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года», – говорила Вероника Скворцова, рассказывая о начале подготовки законопроекта.

По данным многочисленных международных исследований, предлагаемая мера считается эффективной. Данные социологических исследований показывают серьезную общественную поддержку таких мер. Так, согласно данным ВЦИОМ, в 2018 году повышение возраста продажи алкогольной продукции поддержало 78% опрошенных россиян.

В конце сентября о необходимости повышения возраста покупки алкоголя заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, в рамках национального проекта «Демография» существует специальный федеральный проект, связанный со здоровым образом жизни. Он объединяет меры по ограничению или отказу от употребления алкоголя и табака и меры по формированию здоровых пищевых привычек, популяризации занятий физической культурой, спортом.

«Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», – сказала Голикова.

Москва, Иван Гридин

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