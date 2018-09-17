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Понедельник, 17 сентября 2018, 09:17 мск

Новости Общество

Депутат заявил об эпидемии алкоголизма в России и предложил ввести «сухой закон»

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в предложением ввести в России «сухой закон». По мнению парламентария, население погрузилось в «беспробудное хроническое пьянство», и только полный запрет спиртного поможет бороться в эпидемией алкоголизма.

«Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения – введение временного «сухого закона» на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны. Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья», – говорится в письме Милонова, направленном главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Депутат выступает за пересмотр механизма розничной торговли спиртными напитками, в том числе слабоалкогольными, передает РИА «Новости». Народный избранник считает, что «водочные и пивные короли наживаются на здоровье нашей нации».

«В последние годы уровень потребления алкоголя в нашей стране остается на опасно высоком уровне. Мало того, качество потребляемого алкоголя не всегда отвечает утвержденным стандартам качества и безопасности. С сожалением можно констатировать, что по ряду косвенных признаков в нашей стране наблюдается эпидемия алкоголизма», – указал Милонов.

«Прошу вас рассмотреть данное предложение и, в случае разделения моей обеспокоенности, совместно приступить к разработке правовых механизмов по спасению нашей страны от алкогольного заговора», – заключил депутат.

Напомним, «сухой закон» действовал в СССР. Запрет легальной продажи алкоголя тогда способствовал развитию рынка самогона и суррогатов. Однако, согласно статистике, в этот период снизилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также увеличилась продолжительность жизни.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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