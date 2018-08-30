Россия оказалась на третьем месте в мире по числу смертей от пьянства

Китай лидирует по числу погибших от злоупотребления алкогольными напитками, на втором месте антирейтинга находится Индия, на третьем – Россия. Такие данные приводит медицинский журнал Lancet.

По данным медицинских организаций, в 2016 году в КНР от болезней, связанных с употреблением спиртного, погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. В Индии алкоголь стал причиной смерти 42 тысяч женщин и 290 тысяч мужчин. Россия оказалась на третьем месте с 43 тысячами женских смертей и 180 тысячами мужских.

По словам медиков, употребление алкоголя является седьмым фактором риска преждевременной смерти и инвалидности. В то же время пьянство находится на первом месте среди главных причин проблем со здоровьем у жителей Земли.

Медики напоминают, что с увеличением употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, в том числе от онкологических заболеваний. При этом снизить риски возникновения проблем можно лишь полностью отказавшись от спиртного.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

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