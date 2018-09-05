Вслед за новым ГОСТом на пиво хотят установить минимальную розничную цену

Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом со ссылкой на главу ведомства Игоря Алешина сообщает РИА «Новости».

Глава Росалкогольрегулирование рассказал, что к нему обратились участники пивоваренного рынка с просьбой рассмотреть возможность введения МРЦ на пенный напиток. «Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», – заявил Алешин.

Кроме того он считает необходимым ввести обязательную маркировку всей пивоваренной продукции. При этом Алешин подчеркнул, что эта инициатива должна быть воплощена таким образом, чтобы не вызвать перебоев с производством и поставками пива, а также не оказать негативного влияния на участников рынка.

«В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», – добавил глава Росалкогольрегулирования.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе «Роскачество» выступило с предложением изменить государственный стандарт, по которому изготавливают пиво. По мнению экспертов, таким образом удастся разделить качественное пиво и пивные напитки. В свою очередь производители считают, что предложенная методика определения хорошего пива говорит о том, что «Роскачество» ничего не смыслит в пивоварении.

Ранее было проведено масштабное исследование рынка, в ходе которого выявлены несоответствия при производстве. Эксперты проверили 40 наиболее популярных марок светлого фильтрованного пива.

«Роскачество» предлагает считать напиток классическим пивом в зависимости от содержания в нем солода. Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» часть пивоваренного солода в пиве может заменяться зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами. Но пивом может считаться только напиток, в котором содержится не менее 80% солода.

Ранее представители отрасли уже озвучивали свое недовольство методикой идентификации пива, которой «Роскачество» предлагает дополнить ГОСТ. В Союзе российских пивоваров заявили, что «материалы исследования были подготовлены «с грубыми нарушениями и фактически вводят потребителей в заблуждение». Серьезные ошибки в исследовании – результат отсутствия у «Роскачества» «профессиональных знаний и опыта в пивоварении», отмечали пивовары.

Игроки пивного рынка надеются, что инициатива не найдет поддержки у властей. Однако в Министерстве промышленности и торговли заявили, что «предложения будут рассмотрены правительством и с высокой долей вероятности поддержаны».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.09.18

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