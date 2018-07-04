Минфин согласился ввести маркировку пива с 2019 года: «Очень много нарушений»

Минфин России собирается ужесточить контроль за оборотом пива, пивных напитков, сидра и медовухи из-за выявленных контролирующими органами многочисленных нарушений. Ведомство предлагает ввести с 1 января 2019 года обязательную маркировку вышеперечисленной продукции по аналогии с крепким алкоголем и вином, а также создать реестр производителей, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на текст разработанного Минфином соответствующего законопроекта.

Представитель министерства сообщил, что в прошлом году 997 лаборатории «Росалкогольрегулирования» (РАР) проверили 1033 образцов пивной продукции. По итогам исследований 997 образцов были признаны не соответствующими требованиям госстандартов. Для решения этой проблемы в Минфине разработали поправки к федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», которые обязывают производителей маркировать продукцию специальными марками. Для получения маркировки компаниям необходимо будет получить лицензию или войти в реестр производителей.

В настоящее время в РФ маркируются лишь вино и крепкий алкоголь. Если поправки будут приняты, маркировка на пивных бутылках появится не раньше середины 2019 года, отмечает издание.

Инициативы по маркировке пива ранее уже озвучивали в правительстве. В июне прошлого года эту идею поддержал вице-премьер Александр Хлопонин, отметив, что кабмин изучает данный вопрос. Однако тогда против этого предложения выступали в Минфине, указывая, что маркировка может привести к существенному росту цен на продукцию. После выявления множества нарушений в обороте пивоваренной продукции чиновники изменили свою позицию.

В Минфине сообщили, что законопроект находится на этапе проработки, и пообещали учесть мнение представителей отрасли. Ранее председатель правления Объединения участников пивобезалкогольного рынка (ОУПР) Игорь Хавский заявил о технической невозможности маркировки пива по принципу крепкого алкоголя. Участники рынка, по его словам, готовы предложить другие способы маркировки, с помощью которых можно отследить движение каждой бутылки, одним из которых может быть QR-код. Кроме того, производители предупреждают, что маркировка приведет к росту стоимости продукции и сократят поступление сборов в бюджет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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