Пиву в России грозит серьезное подорожание / Кабмин хочет обложить пенный напиток акцизами

Правительство России задумало ввести обязательную маркировку пива специальными акцизами для борьбы с некачественной и контрафактной продукции. Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, накануне заявил, что кабмин одобрил идею маркировать пиво и пивные напитки специальными марками, но не назвал сроки введения новой меры. Пивовары негативно отнеслись к инициативе. По их оценке, доля нелегальной продукции на рынке слишком мала, чтобы вводить маркировку. Производители предупреждают, что акцизы приведут к росту стоимости продукции и сократят поступление сборов в бюджет, пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, в мае глава Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин сообщил о разработке законопроекта по обязательной маркировке для пива и пивных напитков, как это происходит с другой алкогольной продукцией. По его мнению, такая мера поможет защитить потребителя от некачественной и контрафактной продукции и принесет в казну дополнительно 50 млрд рублей в год. Эту идею поддержали в Росалкогольрегулировании, но при этом признали, что вопрос требует тщательной проработки из-за большого разнообразия материалов, используемых для изготовления тары, различных объемов и возможности продажи на розлив.

Впрочем, указала пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова, окончательного решения по нововведению еще нет. По ее словам, предстоит обсуждение вопросов, касающихся технических аспектов и возможных сроков введения маркировки, в том числе и с производителями. При этом чиновница отметила, что необходимость маркировки связана с тем, что существует разница между объемами задекларированной произведенной и продаваемой продукцией.

Производители пива ожидаемо обрушились с критикой на эту идею. Так, в Союзе российских пивоваров (СРП) назвали маркировку пивоваренной продукции «крайне затратным и нецелесообразным инструментом», который к тому же дублирует функции Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС), в которой работают, в том числе, и производители пива и пивных напитков, передает «Прайм». Пивовары также привели оценку Минпромторга РФ, согласно которой нелегальный рынок пива в России незначителен и составляет порядка 4%. Целесообразности в дополнительном инструменте контроля нет, полагают в СРП.

Производители пива указывают, что введение маркировки приведет к увеличению себестоимости и существенному подорожанию продукцию в рознице. По оценке пивоваров, только стоимость специального оборудования для нанесения маркировки на продукцию составляет порядка 350 тыс. евро за штуку, а за каждую специальную марку придется платить 1,85 рубля. Цена радиометки при этом на единицу продукции может составить порядка 10-15 рублей. Кроме того, отмечают производители, потребуются дополнительные финансовые вложения в установку ПО, в изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем.

Позицию пивоваров поддержали в Минфине. Источник, близкий к министерству, сообщил «Ъ», что маркировка пива приведет к избыточному администрированию и удорожанию продукции. В Министерстве финансов «против дополнительных расходов потребителей, подчеркнул собеседник издания.

Москва, Светлана Петрова

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