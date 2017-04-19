ФАС пока откажется от минимальной цены на пиво / Но вернется к вопросу при условии роста доли нелегальной продукции

Публикации за 19.04.17

Пункт о введении минимальной цены на пиво был исключен из итогового доклада Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за 2016 год. Ранее в документе говорилось о том, что отсутствие минимальной цены является барьером для рынка. Производители и эксперты уверены, что служба еще вернется к этому вопросу, если доля контрафакта продолжит расти.

По итогам прошлого года ФАС кроме отсутствия минимальной цены выделила и другие барьеры для отрасли – среди них рост ставки акциза, подорожание импортных ингредиентов, ограничение на продажу в ПЭТ-упаковке, а также отсутствие регулирования в области безалкогольного пива, пишут «Известия». Однако позже антимонопольное ведомство обновило доклад, исключив пункт о барьерах.

В Российском союзе пивоваров согласились с тем, что установление минимальной цены не является значительным фактором, способным сильно повлиять на развитие рынка. К тому же производители не обращались с подобными предложениями в Минфин, а в Минэкономразвития заявили, что вопрос требует проработки.

В свою очередь производители и эксперты считают, что ФАС может вернуться к вопросу об установлении минимальной стоимости пива в том случае, если доля нелегального рынка начнет расти. Для потребителя и государства минимальная цена будет индикатором нефальсифицированного пива. Примечательно, что до недавнего времени такой проблемы вовсе не существовало, но, по последним данным Росалкогольрегулирования, доля контрафактного пива выросла и находится в пределах 5-7%.

Напомним, в настоящее время минимальные цены определены на водку, коньяк, ликероводочные изделия и шампанское. Вина также входят в эту категорию, но минимальная цена для них пока не была установлена. Бутылка водки объемом 0,5 литра не может быть дороже 190 рублей, впрочем, в ближайшем будущем эта цифра может измениться. Минюст рассматривает проект приказа об установлении минимальной розничной цены в 205 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.04.17

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