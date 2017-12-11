В России хотят ввести акцизные марки для пива

В России с 1 июля 2018 года могут появиться федеральные специальные и акцизные марки для маркировки пива. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, соответствующий законопроект в Госдуму внесет первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Шапкин рассказал, что на пиво предлагается распространить маркировку, которая в настоящее время действует на спиртные напитки и винодельческую продукцию: на поставки из-за рубежа наносятся акцизные марки, на продукцию, выработанную внутри страны, – федеральные спецмарки.

Как передает «Интерфакс», эксперт пояснил, что в случае принятия законопроекта удастся увеличить акцизные поступления от производства и оборота пива и пивных напитков, а также обеспечить защиту интересов потребителей и легальных производителей пивоваренной продукции. Маркировка позволит контролировать уплату налогов.

По его словам, в последнее время рынок заполнен псевдопивными напитками, которые представляют собой смесь ароматизаторов, красителей, воды и спирта неизвестного происхождения. При этом он напомнил, что с 1 января 2017 года ставка акциза на вино, произведенное из российского винограда, составляет 5 рублей за литр. Ставка акциза на пиво с нормативной крепостью свыше 0,5 градуса и до 8,6 градуса и на напитки, изготавливаемые на основе пива, составляет 21 рублей за литр. «При этом вина, на которые акциз в 4 раза ниже, маркируются, а пиво нет», – сказал эксперт.

По оценкам экспертов, введение с 1 июля 2018 года маркировки пивоваренной продукции может дополнительно пополнять бюджет более, чем на 50 млрд рублей ежегодно. Розничную продажу пивных напитков, произведенных до 1 июля 2018 года, планируется разрешить до 1 января 2019 года.

Москва, Иван Гридин

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