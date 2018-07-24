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Вторник, 24 июля 2018, 14:15 мск

Новости Общество

Эксперты выяснили, сколько алкоголя ежегодно выпивают россияне

Эксперты подсчитали, сколько каждый россиянин выпивает алкоголя ежегодно. Так, согласно исследованию, проведенного специалистами компании GfK, среднестатистический гражданин России выпивает без учета пива 21 литр алкогольных напитков, а наибольшим спросом пользуется вино.

Социологи опрашивали домохозяйства в городах и сельской местности с апреля 2017 по март 2018 года. В сравнение приводятся данные за апрель 2016 – март 2017 года. «Крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86% домохозяйств. В среднем одно домохозяйство покупает 21 литр алкогольных напитков в год. И все чаще россияне отдают предпочтение вину», – пришли к выводу аналитикики.

В целом за последний год россияне стали на 8,8% больше покупать именно тихих вин. Ежегодно одно домохозяйство покупает в среднем 10 литров вина, или почти половину годового объема покупки алкоголя на домохозяйство. Среднестатистическая российская семья покупает такие вина приблизительно семь раз в год, и за один визит приобретает 1,4 литра вина.

Аналитики отмечают, что в целом, если посмотреть на тренды каналов продаж, то больше всего от изменений предпочтений россиян выигрывают супермаркеты, дискаунтеры и специализированные магазины – алкомаркеты.

Что же касается пива, то за последние полгода его продажи в России выросли, а причиной стал Чемпионат мира по футболу и жаркая погода, установившаяся во многих регионах страны. Небывалый рекорд установило безалкогольное пиво. Продажи этой разновидности пенного напитка выросли на 65%, в то время как обычного только на 14%, свидетельствуют данные исследования компании Nielsen, пишет РБК. Всего в первом полугодии 2018 года продажи пива в России выросли на 8% по сравнению со снижением на 6% в прошлом году.

Эксперты предрекают дальнейший рост популярности безалкогольного пива среди россиян. №Производители уделяют много внимания сейчас этому сегменту, выпускаются новые марки, растет дистрибуция. Российский потребитель распробовал это пиво», – уверен президент Союза российских пивоваров Андрей Губка.

Nielsen проводит аудит розничных продаж в торговых точках разного формата в городах России и поселках городского типа с населением свыше 10 тыс. человек. Специально для чемпионата мира 2018 года Nielsen запустил ретейл-аудит отдельно в 11 городах проведения матчей.

Москва, Иван Гридин

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