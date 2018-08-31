Пивовары негодуют: в России хотят изменить ГОСТ производства пива

«Роскачество» предлагает изменить государственный стандарт, по которому изготавливают пиво. По мнению экспертов, таким образом удастся разделить качественное пиво и пивные напитки. В свою очередь производители считают, что предложенная методика определения хорошего пива говорит о том, что «Роскачество» ничего не смыслит в пивоварении.

Идеи по внесению поправок в ГОСТ глава «Роскачества» Максим Протасов описал в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову, передает РБК. Поручение усовершенствовать контроль за качеством пива и пивных напитков дал предыдущий куратор алкогольной отрасли – вице-премьер Александр Хлопонин.

Ранее было проведено масштабное исследование рынка, в ходе которого выявлены несоответствия при производстве. Эксперты проверили 40 наиболее популярных марок светлого фильтрованного пива.

Результаты проверочных мероприятий были опубликованы накануне чемпионата мира по футболу. «Роскачество» предлагает считать напиток классическим пивом в зависимости от содержания в нем солода. Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» часть пивоваренного солода в пиве может заменяться зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами. Но пивом может считаться только напиток, в котором содержится не менее 80% солода. Доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, сахаросодержащих продуктов – 2% массы заменяемого пивоваренного солода. Солод по сравнению с заменителями считает более дорогим сырьем. При этом ставка акциза не меняется и составляет 21 рубль на литр при доле этилового спирта от 0,5 до 8,6%.

В «Роскачестве» уверены, что изменение стандарта «позволит избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а также представить потребителю прозрачный рынок с четким пониманием, что именно является пивным напитком, а что – пивом».

Ранее представители отрасли уже озвучивали свое недовольство методикой идентификации пива, которой «Роскачество» предлагает дополнить ГОСТ. В Союзе российских пивоваров заявили, что «материалы исследования были подготовлены «с грубыми нарушениями и фактически вводят потребителей в заблуждение». Серьезные ошибки в исследовании – результат отсутствия у «Роскачества» «профессиональных знаний и опыта в пивоварении», отмечали пивовары.

Игроки пивного рынка надеются, что инициатива не найдет поддержки у властей. Однако в Министерстве промышленности и торговли заявили, что «предложения будут рассмотрены правительством и с высокой долей вероятности поддержаны».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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