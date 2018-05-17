Южноуральские пивовары заявили об отсутствии логики в действиях Госдумы

В Челябинской области считают, что чрезмерная инициативность депутатов Госдумы похоронит малый бизнес. Первые в «очереди» – небольшие пивоварни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоммерческое партнерство «Союз пивоваров Южного Урала» направило федеральному парламенту отзыв на законопроект о поэтапном запрете на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 0,5 литра.

«Законодательная инициатива вызывает у пивоваров Южного Урала большие опасения», – говорится в документе. Тем более что всего год назад было ограничения уже вводились: с января 2017 год нельзя производить алкогольную продукцию в полимерной таре объемом более 1,5 литров, а с июля – продавать. Правда, стоит отметить, что некоторые торговые сети весьма изящно обошли запрет: среди предложений пивоторговцев появились сорта напитка, разливаемого исключительно в двух- и трехлитровые стеклянные банки.

Однако южноуральские пивовары настаивают: утверждения законодателей о том, что причина алкоголизации кроется в ПЭТ-упаковке, является крайне спорным. Ведь, как правило, в полимерной таре продается пивная продукция. Между тем, если в 1,5 литрах пива содержится 75 миллилитров чистого алкоголя, то в 0,5 литра водки – 200 миллилитров чистого алкоголя, а в набирающей популярность бутылке 0,7 литра – 280 миллилитров. А в трехлитровой упаковке вина содержится 360 миллилитров чистого алкоголя. «В свете того, что в России существует возможность свободно приобретать крепкие напитки в литровых бутылках и трехлитровые упаковки вина, высказывания относительно дальнейшего снижения объема ПЭТ-тары представляются нелогичными», заявляют пивовары.

В случае дальнейшего снижения объема разрешенной тары потребуются колоссальные вложения на переоборудование линий розлива. А для локальных и небольших производств это и вовсе означает прекращение деятельности, так как большинство из них отпускает продукцию на розлив с использованием исключительно ПЭТ-тары.

Между тем, в бюджет Челябинской области небольшие пивоварни ежегодно приносят десятки миллионов рублей. Все эти средства регион потеряет, так как принятие нового закона «фактически приведет к исчезновению южноуральского пивоварения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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