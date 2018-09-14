Большинство россиян поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

Граждане России считают введение запрета на продажу спиртных напитков лицам до 21 года самой действенной мерой по борьбе с алкоголизмом. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, проведенного в России 6 сентября, в котором приняли участие 1600 россиян, 41% респондентов считают существующие государственные меры по борьбе с алкоголизмом недостаточными. Только 8% уверены, что власти перегибают палку, ограничивая продажу спиртного. 32% опрошенных думают, что регулирование в этой области находится на должном уровне.

Как признались 37% респондентов, в их близком окружении есть алкоголики. 46% граждан считают алкоголизм болезнью, требующей медицинского вмешательства. Треть опрошенных говорят о социальном характере этого заболевания.

В качестве мер по борьбе с алкоголизмом 58% россиян поддерживают введение запрета на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года. С 2005 года заметно выросла доля тех, кто считает эффективной мерой пропаганду здорового образа жизни – с 39% этот показатель вырос до 54% в 2018 году.

В то же время с 39% до 33% снизилось число граждан, кто выбирает вариант «введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах». Самым непопулярными мерами россияне назвали повышение цен на алкогольную продукцию (21%) и введение тотального запрета («сухого закона») – 12%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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