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Пятница, 14 сентября 2018, 14:43 мск

Новости Общество

Большинство россиян поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

Граждане России считают введение запрета на продажу спиртных напитков лицам до 21 года самой действенной мерой по борьбе с алкоголизмом. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, проведенного в России 6 сентября, в котором приняли участие 1600 россиян, 41% респондентов считают существующие государственные меры по борьбе с алкоголизмом недостаточными. Только 8% уверены, что власти перегибают палку, ограничивая продажу спиртного. 32% опрошенных думают, что регулирование в этой области находится на должном уровне.

Как признались 37% респондентов, в их близком окружении есть алкоголики. 46% граждан считают алкоголизм болезнью, требующей медицинского вмешательства. Треть опрошенных говорят о социальном характере этого заболевания.

В качестве мер по борьбе с алкоголизмом 58% россиян поддерживают введение запрета на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года. С 2005 года заметно выросла доля тех, кто считает эффективной мерой пропаганду здорового образа жизни – с 39% этот показатель вырос до 54% в 2018 году.

В то же время с 39% до 33% снизилось число граждан, кто выбирает вариант «введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах». Самым непопулярными мерами россияне назвали повышение цен на алкогольную продукцию (21%) и введение тотального запрета («сухого закона») – 12%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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