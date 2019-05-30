Все больше жителей России сознаются в любви к выпивке

В России зафиксирован рост пьющих алкоголь жителей.

Согласно опросу ВЦИОМ, за последний год количество выпивающих россиян увеличилось на 7%. Если в 2018 году о полном отказе от спиртного заявляли 40% респондентов, то в 2019-м – лишь 33%, говорится в исследовании.

При этом 67% граждан признались, что выпивают время от времени. В прошлом году о периодическом употреблении алкогольных напитков говорили 57% респондентов.

Больше четверти опрошенных (27%) заявили, что употребляют алкоголь реже раза в месяц. 18% признались, что выпивают два-три раза в месяц, 16% – раз в месяц, а 6% пьют спиртное несколько раз в неделю.

Опрос проводился 28 мая путем телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет на всей территории РФ.

Ранее стало известно, что россияне стали отказываться от дорогостоящих алкогольных напитков в пользу более дешевых. В частности, с начала 2019 года спрос на вино и крепкий алкоголь снизился, а на более доступные напитки – пиво – показал рост. Таковы результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Good.

Как сообщал «Новый День», в конце марта Минздрав России завершил работу над законопроектом об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года. Из документа следует, что продавец, если он сомневается в возрасте покупателя, имеет право потребовать документ, позволяющий установить дату его рождения. На сегодняшний день полностью запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

О начале работы над законопроектом стало известно в декабре прошлого года. Минздрав считает необходимым наложить запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5% лицам, не достигшим 21 года, начиная с января 2020 года.

По данным ВЦИОМ, идею об увеличении возраста продажи алкоголя поддерживают 78% россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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