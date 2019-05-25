Исследователи зафиксировали изменения алкогольных предпочтений россиян

Россияне стали отказываться от дорогостоящих алкогольных напитков в пользу более дешевых, свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА «Новости».

Так, с начала 2019 года спрос на вино и крепкий алкоголь снизился, а на более доступные напитки показал рост. Например, с спрос на вино упал с 18,3 до 15%, также россияне стали реже покупать коньяк и виски. Кроме того, эксперты не зафиксировали роста продаж шампанского в Международный женский день, который считается вторым потребительским пиком для этого напитка после Нового года.

При этом доля пива в сегменте алкогольных напитков увеличилась с 55,4% в конце 2018-го до 64,2% в апреле 2019-го. Спрос на водку остается стабильным, доля этого напитка занимает около 10%. По мнению исследователей, россияне стремятся сэкономить на алкоголе. «Мы уже несколько месяцев наблюдаем устойчивую тенденцию роста цен, в том числе на товары первой необходимости, и, похоже, алкоголь – это то, на чем люди просто вынуждены экономить», – подчеркнули они.

По их прогнозам, элитные напитки, такие как виски и коньяк, – самый уязвимый сегмент, который продолжит терять популярность из-за необходимости российских граждан быть более бережливыми.

Москва, Иван Гридин

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