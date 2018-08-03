Внештатный нарколог Минздрава назвал лучший алкогольный «коктейль» для жаркой погоды

Разбавленное водой белое вино является одним из лучших напитков в жару, рассказал главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. По его словам, этот «коктейль» хорошо утоляет жажду и не наносит серьезного вреда здоровью, в отличие от красного вина, в котором содержится больше сахаров, танинов, флавоноидов, что увеличивает нагрузку на печень.

При этом, как отмечает РИА «Новости», эксперт напомнил о необходимости знать меру. «Белое пополам с водой будет очень здорово. Но обязательно разводить водой, потому что если пить вино, то человек захмелеет, на жаре это нехорошо и он жажду не утолит. А вот разведенное водой вино, как это делали древние греки, утоляет жажду и наносит меньше вреда», – рассказал Брюн.

По словам кардиолога Евгения Осипова, в любом случае спиртные напитки в жару не полезны. «В вине нужно быть довольно ограниченным в любую погоду. Если мы говорим о дневной дозе, а это около 50 граммов вина, то белое оно или красное, вряд ли вызовет значительное обезвоживание», – отметил Осипов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.08.18

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