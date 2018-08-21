Россиян хотят отпугнуть от алкоголя жуткими картинками на бутылках

Минздрав РФ обсуждает идею размещения на бутылках с алкоголем демотиваторов – страшных картинок, которые демонстрируют пагубные последствия употребления спиртного. По мнению ведомства, это поможет сократить численность любителей горячительных напитков.

Жуткие фотографии ранее появились на пачках сигарет и хорошо себя зарекомендовали в качестве профилактической меры. По аналогии Минздрав хочет разместить демотиваторы и на бутылках со спиртным, пишут «Известия». Не исключено, что инициатива войдет в Стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

«В настоящее время указанный вопрос прорабатывается», – сообщили в пресс-службе Минздрава. Там также добавили, что обсуждаются и другие меры, направленные на ограничение потребления алкогольной продукции.

«Цель этой меры – показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями, – отметил источник издания в ведомстве. – Например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьезных травм. Поэтому подобные картинки могут содержать эпизоды социальной направленности».

Ранее производителей уже обязали размещать на бутылках со спиртным предупреждающую надпись, которая должна занимать не менее 20% этикетки. Однако размещение устрашающих изображений пока не встречалось в мировой практике, поэтому предугадать эффективность этого метода не представляется возможным.

В то же время действовать напрямую, помещая на бутылку фото последствий заболеваний, эксперты не советуют. «Ведь потребление алкоголя создает больше социальных проблем, чем потребление табака. Поэтому предупреждения должны быть более разнообразными», – отмечает представитель Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

Страшные картинки могут стать дополнительной мерой к одному из самых эффективных способов сократить употребление алкоголя – повышению акциза. Проблема постоянного увеличения ставки налогового сбора состоит в том, что потребитель переориентируется на нелегальное спиртное.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.18

В Губкинском отложили решение по выборам нового главы. / Макаровский мост достроят через год. / Валерий Меладзе собирается стать полноправным грузином. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»