ФАС выступила против устрашающих картинок на бутылках с алкоголем

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оставила отзыв на депутатский законопроект, который предусматривает несколько мер по борьбе со злоупотреблением спиртными напитками. Антимонопольщики поддержали идею размещать на бутылках надпись «Алкоголь убивает», но выступили против жутких картинок на этикетах и ограничений по выкладке на прилавках.

В настоящее время производители алкоголя обязаны размещать надпись о вреде изготавливаемой продукции, однако точных указаний, как должно выглядеть предупреждение, нет, пишут «Известия». Введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного, говорится в отзыве ФАС на законопроект.

Кроме того, депутаты предложили размещать на этикетках устрашающие картинки, а также запретить открытую выкладку спиртного на прилавках магазинов, потребителям в таком случае может быть доступен лишь перечень напитков. Эти меры в ФАС посчитали излишними. «Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства ее эффективности до настоящего времени не представлены», – сказано в отзыве службы.

Мнения экспертов на этот счет разделились. Одни говорят, что размещение только надписи «Алкоголь убивает» не принесет желаемого результата, наиболее эффективными являются предупреждения в виде изображений, включающих текст. Другие уверены, что любые надписи и картинки не будут эффективными в качестве борьбы с потреблением спиртного. Традиционно для России алкоголь является средством борьбы со стрессом, дополнительная надпись на этикетках бутылок никого не смутит. Поэтому логичнее выбрать другие тактики для достижения результата.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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