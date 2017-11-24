В России запретят барам и магазинам продавать спиртное подвыпившим гражданам

Предприятиям общепита и магазинам хотят запретить продавать алкогольные напитки нетрезвым гражданам. Такое предложение содержится в законопроекте, подготовленном Министерством здравоохранения. Предполагается, что ограничительные меры помогут снизить уровень криминала, а также укрепить здоровье нации. Эксперты инициативу поддерживают, но чтобы норма работала, необходимо разработать критерии оценки степени опьянения.

Ограничение реализации спиртных напитков подвыпившим людям хотят ввести с 1 сентября 2018 года, говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Поправки предлагается внести в ст. 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать в розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», – сказано в законопроекте.

Стоит отметить, что подобные правила успешно применяются в мировой практике. Так в США рестораны, бары и магазины несут ответственность за продажу алкоголя лицам, которые пьяными совершают тяжкие правонарушения. Кроме того, данная мера рекомендуется Европейским союзом в стратегии по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012-2020 годы.

В Минздраве считают, что ограничения помогут снизить количество преступлений, совершаемых подвыпившими людьми. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, более 90% лиц, поступающих в места лишения свободы, совершили преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По итогам 2016 года число правонарушений, совершенных пьяными людьми, составляет 440 тысяч.

К тому же мера по запрету продаж спиртного лицам в алкогольном опьянении может помочь ведомству достичь целей программы по улучшению здоровья нации. Ранее Минздрав заявлял о планах снизить объем потребления алкоголя на душу населения с нынешних 10 л до 8 л в 2025 году.

Конкретный механизм определения опьянения пока не разработан, его определят в подзаконных актах, пишут «Известия». Этот момент вызывает больше всего вопросов. «Продавец не обладает такими полномочиями и специальной техникой, чтобы определять каждый раз уровень опьянения. Определение же «на глазок» открывает огромные возможности для злоупотреблений и субъективного подхода», – говорят эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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