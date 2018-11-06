В России хотят в два раза сократить число магазинов с алкоголем

Российские власти считают, что снижения употребления алкоголя населением можно добиться за счет сокращения торговых точек, которые продают спиртное. Подобную меру хотят применить в рамках нацпроекта «Демография», главная цель которого – повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году.

Предложение по снижению употребления алкоголя, табака и условно вредных продуктов содержатся в проекте «Укрепление общественного здоровья», отзыв на который отправил экспертный совет при правительстве, пишут «Известия». В настоящее время в России на 100 тысяч человек приходится более 120 магазинов, продающих спиртные напитки. Эксперты предлагают сократить это количество до 50.

Чрезмерное потребление алкоголя, особенно крепкого, а также табака – это ключевой источник предотвратимой смертности, указывается в отзыве. «Негативный демографический вклад этих проблем в РФ гораздо выше, чем в большинстве стран мира, поэтому их приоритезация оправдана», – сказано в документе.

Ценовые, временные и пространственные ограничения считаются одними из самых эффективных методов борьбы с чрезмерным употреблением горячительных напитков. Научные исследования подтверждают: чем больше в регионе торговых точек с алкоголем и сигаретами, тем больше распространенность употребления спиртного и табака.

По словам экспертов рынка ритейла, магазины зарабатывают на алкоголе даже больше, чем на продаже молочных продуктов и овощей/фруктов. Не удивительно, что в такой ситуации торговые точки активно стремятся получить лицензию на реализацию спиртного. Алкоголь не только имеет существенную долю в выручке, но и формирует дополнительный трафик покупателей. Потребитель, собравшийся выпить, не поедет в два разных магазина: за спиртным и за закуской.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.18

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