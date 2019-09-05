Минздрав анонсировал повышение возраста продажи крепкого алкоголя

Минздрав рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, будет принят в ближайшее время. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», – цитирует министра РИА «Новости».

Соцопросы показывают, что эту идею поддерживают 70% россиян. Также за повышение минимального возраста продажи алкоголя выступили Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, напомнила Вероника Скворцова.

«Самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, он начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста. Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», – уверена глава ведомства.

Помимо этого, Минздрав выступил категорически против дистанционной продажи алкоголя. Скворцова пояснила, что такая инициатива нивелирует все законодательно установленные запреты. Как писал «Новый День», ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали многие ведомства, однако Минфин и Минэкономразвития выступили против.

Так, в Минэкономразвития считают, что запрет на продажу крепкого алкоголя лицам не достигшим 21-летнего возраста потребует затрат на модернизацию кассовых аппаратов, вызовет дополнительные трудности у магазинов и может привести к росту теневого рынка.

Москва, Иван Гридин

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