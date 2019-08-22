В спальных районах предложили запретить продавать алкоголь. Когда это заработает на Урале?

Депутатам Госдумы предложили вновь рассмотреть возможность законодательно запретить продавать алкоголь в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов. Об этом рассказал главный внештатный нарколог минздрава России Евгений Брюн. «Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов. Что касается малых населенных пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени», – приводит его слова «Парламентская газета».

Надо отметить, что в Екатеринбурге сейчас открыт 401 алкомаркет, причем 40 из них появились в этом году. Точек продажи разливного пива меньше – сейчас действует 254, 35 из них открылись в этом году. Об этом «Новому Дню» рассказали в комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга. В статистике не учтены продуктовые магазины, которые тоже могут продавать алкоголь. При этом абсолютное большинство торговых точек, о которых говорят в комитете по товарному рынку, расположены на первых этажах жилых домов. И это, как говорят эксперты, сильно повышает статистику по объемам потребления алкоголя на душу населения.

«В каждой новостройке, в каждом доме почти у нас есть алкомаркеты – это секундная доступность. И если такой запрет примут, то будет как с табаком. Сигареты тоже не везде теперь можно продавать, и объем продаж снизился. Конечно, если человеку очень сильно потребуется, он пойдет и купит. Но снизится продажа, во-первых, по тем, кто выпивал и кому не хватило – кого-то остановит отсутствие магазина в шаговой доступности. Во-вторых, для тех, кто идет с работы домой, устал, думает: «Надо пива купить», а если за ним придется куда-то далеко идти, то он и не купит, скорее всего», – объяснил «Новому Дню» главный нарколог по УрФО Антон Поддубный.

По его словам, еще один негативный эффект от алкомаркетов в спальных районах – это формирование нездоровых привычек у детей. «В этих магазинах ведь не только алкоголь, но и продукты, в том числе те, которые привлекают детей – сок, шоколад, конфеты, причем по низким ценам. У ребят с малого возраста постоянно рябит в глазах этот магазин, приучая их к покупкам в нем. При том, что основная специализация магазина – это продажа алкоголя. Мне это безумно не нравится», – добавил собеседник агентства.

Председатель комиссии по экономическому развитию Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев пояснил «Новому Дню», что местные депутаты также поднимали вопрос об алкомаркетах и точках по продаже разливного пива в жилых домах, однако на уровне муниципалитета регулировать эту сферу нельзя. Такие полномочия есть лишь у областного заксобрания и Госдумы.

Однако пока нижняя палата парламента собирается принять другие ограничения, касающиеся продажи алкоголя. В осеннюю сессию депутаты рассмотрят законопроект, который позволит регионам самостоятельно решать, стоит ли повышать минимальный возраст покупателя спиртных напитков до 21 года. Сейчас нижняя палата парламента на каникулах, поговорить с соавторами законопроекта, в числе которых два свердловских депутата – Андрей Ветлужских и Александр Петров, – не удалось.

Не стали дожидаться инициативы от Госдумы в Курганской области. Там приняли решение, что в регионе нельзя продавать алкоголь в жилых домах, еще в конце прошлого года, и с начала 2019-го оно заработало. Как рассказали «Новому Дню» в департаменте экономического развития Курганской области, запрет пока не особенно сказался на снижении потребления алкоголя. «Информацию нам предоставило Росалкогольрегулирование, это анализ состояния рынка продаж. За первый квартал 2019 года объем легальной розничной продажи водки на душу совершеннолетнего населения составил 0,91 литра, а за тот же период 2018 года – 0, 93 литра. Снижение совсем небольшое. Но у нас немного и закрылось – из 275 лицензиатов только 45 попали под действие запрета», – сообщила агентству завсектором по лицензированию отдела развития потребительского рынка департамента Юлия Огнева.

Тем не менее, в регионах считают, что мера будет эффективной в борьбе с алкоголизацией. В начале недели губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что в ЯНАО будут бороться с алкомаркетами в жилых домах. «Это беда, просто засилие. У нас есть общественная инициатива от людей, есть механизмы, будем ужесточать: есть правила, где могут и не могут находиться такие магазины. Нам нужно их (алкомаркеты, – прим. ред.) отдалить, это мое желание. Хоть чуть-чуть усложнить задачу – чтобы не в тапочках туда спускаться и приобретать. Нам коллеги из правоохранительных органов могут подтвердить: самые тяжелые преступления – чуть ли не половина из них – совершаются в состоянии алкогольного опьянения. И нам нужно выполнить задачу по увеличению продолжительности жизни – 80 плюс», – сказал Дмитрий Артюхов. Он добавил, что это будет не в ущерб бизнесу.

Добавим, что в июле проект «Трезвая Россия» провел соцопрос населения в 64 регионах страны. В нем приняли участие семь тысяч человек от 18 до 74 лет. По данным проекта, 95% опрошенных высказались за введение запрета на торговлю спиртным в жилых домах.

Екатеринбург, Курган, Екатерина Норсеева

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