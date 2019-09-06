Алкомаркеты захватывают российские города

В российских городах стремительно растет количество специализированных алкогольных магазинов, свидетельствуют данные сервиса 2ГИС. Например, в Москве сейчас работают 3,1 тыс. таких точек, что на 9% больше, чем годом ранее. Количество пивных магазинов в столице за тот же период выросло на 11%, почти до 2 тыс.

В регионах тенденция еще более заметна, отмечает «Коммерсантъ». Лидером по приросту специализированных мест по продаже алкоголя стал Волгоград: за год здесь стало на 69% больше алкомаркетов (157) и на 26% выросло число пивных (566). Внушительную динамику показала Уфа, где те же показатели за год увеличились на 39% (254) и на 17% (418) соответственно.

Изначально алкомаркеты получили широкое распространения в регионах и только потом развернули экспансию в Москве. Самый яркий пример роста алкомаркетов – Челябинск. Их число здесь за год выросло на 35% (до 1,1 тыс.), вместе с увеличившейся на 34% (до 940) сетью пивных количество специализированных мест продажи алкоголя на 11% превышает число существующих продуктовых магазинов и супермаркетов (1,8 тыс.).

Эксперты полагают, что определяющими в этой тенденции являются социальные, а не рыночные факторы. Алкомаркеты традиционно тяготеют к спальным районам. Так, в Ростове-на-Дону лидерами по числу алкомаркетов и пивных магазинов можно назвать окраинные Ворошиловский и Советский районы, где действуют 184 и 174 объекта соответственно. Для сравнения: в центральном Ленинском районе всего 55 мест специализированной продажи алкоголя.

В Челябинске скопление таких форматов характерно для удаленного Курчатовского района – 283 точки против 137 в Центральном. В Санкт-Петербурге больше всего алкомаркетов и пивных магазинов в Выборгском районе – 330, что в два раза превышает показатель расположенных здесь продовольственных магазинов – 160. Схожая ситуация сложилась в Приморском районе, где на 239 алкогольных магазинов приходится 110 продовольственных, а в центральном Адмиралтейском ситуация противоположная: 112 мест продажи алкоголя против 180 продуктовых магазинов.

Хотя резкий рост числа алкомаркетов и начал менять облик спальных районов, к увеличению продаж алкоголя он не привел. Вполне возможно, скоро растущий рынок алкогольной розницы начнет регулировать себя сам. В Beluga Group оценивают уровень насыщения формата в 60-70% в зависимости от региона. По оценкам экспертов, первичное насыщение рынка алкомаркетов в крупных городах произойдет не ранее конца 2021 года.

Отметим, что в конце августа депутатам Госдумы предложили вновь рассмотреть возможность законодательного запрета продажи алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов. Об этом рассказал главный внештатный нарколог минздрава России Евгений Брюн. «Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов. Что касается малых населенных пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени», – отмечал эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.09.19

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