Минэкономразвития раскритиковало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Запрет на продажу крепкого алкоголя лицам не достигшим 21-летнего возраста потребует затрат на модернизацию кассовых аппаратов, вызовет дополнительные трудности у магазинов и может привести к росту теневого рынка, считают в Минэкономразвития

Подвергшийся критике законопроект был подготовлен Минздравом. Ведомство предлагало запретить продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Отзыв Минэкономразвития опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Из документа следует, что в случае введения запрета усложнится работа магазинов – без специального программного обеспечения, позволяющего «считать» крепость напитка на кассе, сотрудникам придется изучать этикетку и сопоставлять данные с возрастом покупателя. «Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести с одной стороны к росту ошибок продавцов, с другой стороны – к снижению скорости кассового обслуживания покупателей», –говорится в отзыве.

Затраты компании на обеспечение кассовых аппаратов необходимым программным обеспечением превысят 4 млн рублей (для 100 магазинов), а установка ПО и обучение сотрудников могут занять растянуться более, чем на два месяца, считают в Auchan Retail.

Кроме того, у Минэкономразвития появились вопросы к уровню содержания этилового спирта. «Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребления пунша крепостью 20%», – говорится в документе.

Также отмечается, что «необоснованный запрет» крепкого алкоголя для определенной категории лиц может способствовать росту уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка алкогольной продукции, считают в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.19

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